Dopo la vittoria in casa contro il Monza, arriva un altro successo in uno scontro diretto, stavolta in trasferta contro il Modena nella diciassettesima giornata di serie B. Il Venezia continua a crescere, per risultati prima che per performance, e aggancia un terzo posto in solitaria in attesa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il Venezia adesso vola: 2-1 a Modena e terzo posto agganciato

Il Venezia adesso vola: 2-1 a Modena e terzo posto agganciato - Con Yeboah e Casas conquista lo scontro diretto in trasferta e avvicina la zona promozione. veneziatoday.it