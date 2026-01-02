L’Italia e la sfida economica del 2026 tra crescita Ai e un debito da ridurre

Nel 2025, l’Italia ha registrato risultati economici inaspettati, sostenuti da mercati e agenzie di rating. Guardando al 2026, il Paese affronta una sfida complessa tra la necessità di ridurre il debito pubblico, le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e la volontà di sostenere una crescita stabile e duratura. È un momento di analisi e di strategia, fondamentale per tracciare un percorso equilibrato e sostenibile per il futuro economico italiano.

L'economia italiana lascia dietro di sé un 2025 fuori dal comune. E' stata promossa dai mercati finanziari e dalle agenzie di rating con un crescendo rossiniano che ha pochi preced.

