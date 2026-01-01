Infermiere aggredito al Pronto Soccorso Nursind denuncia | Fallimento del sistema di tutela
Un infermiere del Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino è stato vittima di un’aggressione durante il turno notturno. Nursind denuncia un fallimento nel sistema di tutela del personale sanitario, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza degli operatori. L’episodio sottolinea le criticità ancora presenti nelle strutture sanitarie italiane e l’urgenza di rafforzare le misure di protezione per chi lavora in prima linea.
Avellino, 1 gennaio 2026, Ospedale Moscati - Un infermiere del Pronto Soccorso è stato aggredito nella notte mentre svolgeva il proprio servizio. A denunciarlo è il Nursind, con una nota firmata dal segretario territoriale Romina Iannuzzi e dal segretario aziendale Michele Rosapane, che esprimono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Il sindacato Nursind sull'infermiere aggredito in ospedale: "Ferma condanna e vicinanza al collega"
Leggi anche: Pronto soccorso Agropoli: la posizione del Nursind Salerno
Botte al pronto soccorso di Ascoli: un oss e due infermiere aggrediti da una paziente; Infermieri aggrediti nei Pronto Soccorso delle Marche: arrestato un uomo; Infermieri in trincea, uno su cinque ha subito un’aggressione: “Su di noi sempre più violenza”; Infermiere marsicano aggredito al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni.
Avellino, polizia al Pronto Soccorso a Capodanno: infermiere aggredito - Nel corso della notte appena trascorsa, al Pronto soccorso della Città Ospedaliera di Avellino si sono registrati numerosi accessi, in linea con il periodo, non riconducibili tuttavia a ferite gravi, ... corriereirpinia.it
AVERSA, doppia aggressione al pronto soccorso del Moscati: infermiera schiaffeggiata, medico aggredito - AVERSA – Serata di forte tensione ieri al Pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove si sono verificati due distinti episodi di aggressione ai danni del personale sanitario, ... casertace.net
Pretende di entrare nel Pronto soccorso, infermiere aggredito dal parente di una paziente - Aggressione a un infermiere nel corso della notte di capodanno nel Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. msn.com
AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO DI ASCOLI UGL Salute Marche dice BASTA alla violenza contro chi cura Nel pomeriggio di oggi al pronto soccorso di Ascoli una paziente ha aggredito due infermiere e un oss Una delle professio - facebook.com facebook
Ascoli Piceno, aggressione al Pronto Soccorso nei confronti di due infermiere e un operatore socio-sanitario x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.