Infermiere aggredito al Pronto Soccorso Nursind denuncia | Fallimento del sistema di tutela

Un infermiere del Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino è stato vittima di un’aggressione durante il turno notturno. Nursind denuncia un fallimento nel sistema di tutela del personale sanitario, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza degli operatori. L’episodio sottolinea le criticità ancora presenti nelle strutture sanitarie italiane e l’urgenza di rafforzare le misure di protezione per chi lavora in prima linea.

Avellino, 1 gennaio 2026, Ospedale Moscati - Un infermiere del Pronto Soccorso è stato aggredito nella notte mentre svolgeva il proprio servizio. A denunciarlo è il Nursind, con una nota firmata dal segretario territoriale Romina Iannuzzi e dal segretario aziendale Michele Rosapane, che esprimono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

