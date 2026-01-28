Pronostico USG-Atalanta | in questi pensieri la Dea si prende la vittoria
Questa sera alle 21, si gioca l’ottava giornata della League Phase di Champions League. USG e Atalanta si affrontano in una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe. La Dea punta a conquistare i tre punti, mentre USG cercherà di resistere e portare a casa un risultato positivo. Le due squadre sono pronte, e i tifosi aspettano con ansia questo match importante.
USG-Atalanta è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante siano solamente due i punti che dividono i belgi dalle prime ventiquattro, ci sono troppe formazioni in mezzo per pensare che il Royale USG possa riuscire a prendersi i playoff. A differenza di un’Atalanta che non solo spera nella tarda serata di mercoledì di rimanerci dentro, ma anche di guadagnare qualche posizione di classifica che potrebbe migliorare lo spareggio. Sì, complicato rientrare nelle prime otto dopo la legnata interna presa dall’Athletic Bilbao: purtroppo quella sconfitta ha precluso la possibilità alla squadra di Palladino di rimanere dentro le prime otto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
