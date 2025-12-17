Promozione La seconda vita di Zazzeroni | con il Lunano avanti a doppiette

Il campionato di calcio amatoriale entra nella fase decisiva, con il Lunano in testa grazie alla vittoria della promozione e la corsa al titolo di campione d’inverno. Fano e Nuova Real Metauro completano la classifica, distanziate rispettivamente di 6 e 11 punti. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla classifica e le prospettive delle squadre coinvolte.

Al giro di boa il Lunano è campione d’inverno, il Fano secondo a meno 6 e la Nuova Real Metauro è terza a meno 11. Fanalino di coda la Vigor Castelfidardo. Dopo 1350 minuti di gioco la differenza tra la testa e la coda della graduatoria è di 26 punti. I numeri. Il Vismara nelle ultime 7 giornate ha incamerato 2 vittorie, 1 sconfitta, 1 vittoria e 3 sconfitte, per il momento non è valso neanche il campo dell’allenatore. Dopo 3 vittorie consecutive il Tavullia Valfoglia ha ritrovato il risultato negativo. Del Lunano l’attacco più prolifico (26 reti), la difesa che ha subito di più è quella del Tavullia Valfoglia (26 gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

