Probabili formazioni Dortmund-Inter | emergenza a centrocampo Chivu si affida alla ThuLa

Questa sera l’Inter affronta il Borussia Dortmund in una delle partite più difficili della Champions League. La squadra arriva con alcuni problemi in centrocampo e Chivu ha deciso di puntare sulla giovane ThuLa. I nerazzurri sono pronti a giocarsi le proprie chance in una trasferta che si annuncia complicata.

L'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League in una delle trasferte più impegnative del panorama europeo. Domani sera, al Signal Iduna Park, la squadra di Cristian Chivu affronterà il Borussia Dortmund con l'obiettivo di rilanciare il proprio cammino continentale e difendere l'ingresso nella fascia alta della classifica della competizione. Una trasferta che pesa nella storia recente. Per i nerazzurri non si tratta di una gara qualsiasi. L'Inter torna a Dortmund a distanza di sei anni dall'ultima apparizione europea in Germania, una serata rimasta nella memoria per una rimonta subita che costò cara nella fase a gironi.

