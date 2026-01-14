Prevenzione e tutela della salute tornano al centro con l'iniziativa “Le mani sui cuori”. L’Associazione, presieduta dal dottore, organizza una giornata dedicata a visite specialistiche gratuite, offrendo un’occasione importante per monitorare il proprio stato di salute. Questa iniziativa mira a promuovere la prevenzione e a sensibilizzare l’importanza delle visite periodiche, contribuendo a una migliore qualità di vita per la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuova e ricca giornata di visite specialistiche gratuite promossa dall’Associazione “Le mani sui cuori”, presieduta dal dott. Franco Russo. L’appntamento con la prevenzione sanitaria gratuita è per sabato 24 gennaio a partire dalle alle ore 10:00, presso i locali della sede CISL Irpinia Sannio, sita in via Circumvallazione n. 46 ad Avellino. Il programma prevede l’erogazione di prestazioni in diverse aree specialistiche, dalla cardilogia alla neurologia all’urologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Fisiatria etc, con un numero prefissato di accessi per garantire la copertura del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prevenzione, tornano le visite specialistiche con “Le mani sui cuori”

Leggi anche: Visite Mediche Specialistiche Gratuite: prevenzione sanitaria a Bagnoli Irpino

Leggi anche: La prevenzione urologica si tinge d'azzurro: visite specialistiche a tariffe agevolate

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Torna il Camper del Cuore: prevenzione cardiologica gratuita a San Valentino Torio; Prevenzione oncologica, visite gratuite a Livorno grazie alla Fondazione Ant: info e prenotazioni; Metti in circolo la prevenzione: giornata dedicata alla salute a Villaricca - - Quotidiano di; Oltre 100 visite senologiche a Gesualdo: prevenzione e salute al centro dell’iniziativa.

Greccio, screening e visite specialistiche per la prevenzione - Quattro giornate di informazione, prevenzione e screening su alcune delle patologie più impattanti, sul piano sanitario e sociale, come diabete, osteoporosi e malattie dell’apparato respiratorio e ... quotidianosanita.it

Prevenzione tumori, in estate non trascurare visite mediche - Il relax estivo non deve far passare in secondo piano le attività di prevenzione, con la diagnosi precoce che rappresenta, ancora oggi, l'arma più efficace per combattere il cancro. ansa.it

Ai manager italiani la prevenzione piace poco. Solo il 35% fa visite specialistiche preventive e solo il 21% gli screening anticancro - E' quanto emerge da una ricerca effettuata dall'Istituto G&G Associated di Roma per Pfizer Italia. quotidianosanita.it

Prevenzione gratuita, a Pompei tornano le Domeniche della Salute https://wp.me/pbMKJz-bUR facebook