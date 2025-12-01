Calciomercato Milan | nuovo profilo per ricoprire il ruolo di 9

Calciomercato Milan. Il Milan continua a monitorare attentamente il mercato alla ricerca di un rinforzo di peso per il reparto offensivo e un nuovo nome sembra essere salito prepotentemente nelle gerarchie dei dirigenti rossoneri. L’attenzione si sarebbe concentrata su Jean-Philippe Mateta, attaccante attualmente in forza al Crystal Palace. Il profilo del centravanti francese, noto per le sue doti fisiche e la capacità realizzativa, è emerso come una delle opzioni concrete per puntellare l’attacco. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il club rossonero non avrebbe perso tempo, avviando già i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

