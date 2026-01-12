Preghiera del mattino del 12 Gennaio 2026 | Trasformami o Signore

Il lunedì, dedicato alla devozione allo Spirito Santo, ci invita a iniziare la giornata con una preghiera di apertura e riflessione. La preghiera del mattino del 12 gennaio 2026, “Trasformami o Signore”, ci invita a chiedere la presenza dello Spirito nella nostra vita, affinché possa guidarci e rinnovarci. Un momento di silenzio e di fiducia, per affrontare con serenità e consapevolezza la giornata.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. Ischia, il tempo lungo di Sant'Antonio Abate; Preghiera del Mattino LUNEDI 12 GENNAIO 2026 ?? Lodi Mattutine - Lunedì I Settimana T.O.; Preghiera del mattino del 3 Gennaio 2026: "Illuminami col Tuo Verbo"; Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026: "Accresci la mia povera fede". Preghiera del mattino - 12 gennaio 2026 #PreghiamoInsieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org PREGHIERA DEL MATTINO Gesù, splendore del Padre! Per mezzo della tua immersione nelle acque tu hai santificato e purificato l'intera creazione e hai aperto le porte del pentimento a coloro che sono stati immersi in te. Sì, per mezzo del tuo Spirito ci batte

