Questa mattina a Lurate Caccivio, un uomo è stato trovato in strada con un’espressione di rabbia e frustrazione. Negri Aveva due occhi neri, pieni di disperazione, come se fosse arrabbiato con il mondo. La scena è apparsa subito tesa, con il protagonista che sembrava quasi trafiggere chiunque gli si avvicinasse. La polizia è intervenuta per calmare la situazione, mentre gli abitanti si chiedono cosa abbia scatenato questa esplosione di rabbia.

Negri Aveva due acuti occhi neri, di rabbia disperata, come di un turco a Lepanto. O anche di un turco a Lurate Caccivio, se gli giravano le scatole e si sentiva accerchiato. Calzava scarpe stallonate, con le quali andava ciabattando per il borgo, estate e inverno. Aveva un bastone per puntellare il suo baricentro e tenere a distanza i monelli o i bambini in genere, con lui sempre irridenti quando non ne avevano paura. Era il vago tempo in cui, dietro al villaggio, quelli come lui non si nascondevano nell’ignavia della normalità e dell’ipocrisia, ma battevano le strade in libertà vigilata, alla ricerca del loro senno o, ai più bastandogli, di sé medesimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Povero diavolo. Innocuo come un pettirosso...

Approfondimenti su Negri Aveva

Il 14 gennaio, la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti per soccorrere un capriolo ferito rimasto intrappolato in una recinzione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quella del “divino Boemo” fu una fine da “povero diavolo”. Col volto che aveva ammaliato tante belle signore coperto da una maschera di cuoio color carne, perché deturpato dalla sifilide, il compositore Josef Myslivecek si spense a 44 anni di età, il 4 febbraio - facebook.com facebook