Poste italiane | nuovamente operativo l’ufficio di Pratovecchio

Da questa mattina l’ufficio postale di Pratovecchio ha riaperto le porte ai cittadini. Dopo settimane di chiusura, il servizio è stato ripristinato e ora gli utenti possono tornare a utilizzare i servizi postali normalmente. La riapertura è stata accolta con soddisfazione da residenti e commercianti, che sperano di tornare alla normalità in tempi rapidi.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Da oggi è tornato nuovamente disponibile al pubblico l' ufficio postale di Pratovecchio. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via della Libertà, 5 pronti ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L'ufficio postale di Pratovecchio è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.

