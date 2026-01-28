Porto crocieristico di Isola Sacra ricorso al Tar contro il decreto VIA

I Tavoli del Porto hanno presentato ricorso al Tar contro il decreto VIA sul nuovo porto crocieristico di Isola Sacra. La decisione arriva dopo che l’autorità ha dato il via libera al progetto, che ora rischia di essere bloccato in tribunale.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – I Tavoli del Porto informano di aver formalmente presentato ricorso al Tar contro il parere di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto del porto crocieristico di Isola Sacra. “Un atto necessario che apre una nuova fase della battaglia sociale e ambientale per la difesa del territorio, della salute pubblica e della legalità, portata avanti dalla rete che si è costituita per opporsi a questo progetto fortemente critico. Il ricorso è stato sottoscritto dall’Associazione Tavoli del Porto, da Lipu Birdlife Italia, SAIFOSistema Archeoambientale Integrato Fiumicino Ostia, Unione Inquilini e da cittadini residenti nelle aree direttamente impattate dal progetto, a conferma di una mobilitazione ampia e radicata.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

