Fiumicino manifestazione contro il porto crocieristico a Isola Sacra

Fiumicino, 10 novembre 2025 – Domenica 9 novembre, come annunciato dai Tavoli del Porto, si è svolta una manifestazione contro il progetto del nuovo porto crocieristico nell’area del vecchio faro a Isola Sacra. Cittadini, associazioni ambientaliste e movimenti sociali hanno sfilato chiedendo il ritiro dell’opera dal cosiddetto Decreto Giubileo e l’avvio di un confronto pubblico sul futuro del litorale; al centro delle contestazioni ci sono la collocazione alla foce del Tevere, ritenuta area ecologicamente fragile, i potenziali impatti su costa, qualità dell’aria e traffico, e il modello di sviluppo basato su grandi opere a gestione privata con benefici sociali ritenuti limitati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

