Popolazione nel Piacentino numero di residenti stabile per l’incidenza dell’immigrazione

La popolazione nel Piacentino rimane stabile, anche grazie all’afflusso di immigrati. Tuttavia, negli ultimi diciotto anni, il numero di persone che hanno lasciato il territorio e si sono trasferite all’estero è quasi raddoppiato. Una tendenza che fa riflettere sul saldo demografico della zona.

L’analisi demografica nel rapporto sulla coesione sociale della Camera di Commercio dell’Emilia: in 17 anni quasi raddoppiato il numero di persone che dal territorio è migrato all’estero Una popolazione stabile grazie all’incidenza dell’immigrazione, ma nel contempo è cresciuto anche il numero di persone che dal territorio locale si sono trasferite all’estero, che dal 2005 al 2023 è quasi raddoppiato. Ne parla l’analisi demografica della provincia di Piacenza, contenuta nel rapporto sulla coesione sociale della Camera di Commercio dell’Emilia. L’ANALISI- Negli ultimi dieci anni il numero dei residenti in provincia di Piacenza è rimasto sostanzialmente stabile a quota 286.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

