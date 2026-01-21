Cascina stabile sui 45mila abitanti aumenta l' immigrazione | tutti i dati sulla popolazione
Cascina, con una popolazione stabile superiore ai 45.000 abitanti, si caratterizza per la presenza di oltre 110 nazionalità diverse. In crescita l’immigrazione, che contribuisce a definire la composizione demografica della città. Analizzare i dati sulla popolazione permette di comprendere meglio le dinamiche sociali e culturali di questa comunità in evoluzione.
Cascina continua ad avere una popolazione di oltre 45mila abitanti, divise in 110 nazionalità diverse. Sono questi i primi due dati che emergono dalla presentazione delle statistiche della popolazione di Cascina al 31 dicembre 2025. Una fotografia sui residenti e su come cambiano nel corso del.🔗 Leggi su Pisatoday.it
