Ti aspettiamo Federica Pellegrini incinta per la seconda volta | il sesso del bebè

Federica Pellegrini torna a condividere un momento speciale della sua vita, annunciando con gioia l’arrivo del suo secondo figlio. Attraverso i social, la campionessa emoziona i fan con parole di speranza e felicità, confermando il suo desiderio di condividere ogni passo di questa nuova avventura familiare. Un nuovo capitolo che promette emozioni e sorrisi, già atteso con entusiasmo da tutti i suoi sostenitori.

Federica Pellegrini torna a condividere con il pubblico un momento di vita privata carico di emozione e significato, scegliendo ancora una volta i social per raccontare una nuova pagina della sua storia familiare. L’ex campionessa di nuoto ha annunciato di essere incinta per la seconda volta dopo la nascita di Matilde, affidando la notizia a Instagram attraverso uno scatto intimo e delicato, capace di racchiudere in un solo frame tutta la dimensione affettiva di questo nuovo inizio. La fotografia, che ha subito raccolto una pioggia di commenti e messaggi di auguri, mostra le mani di tutta la famiglia unite insieme: quelle della Divina del nuoto, quelle del marito e allenatore Matteo Giunta e quelle della piccola Matilde, che tra pochi mesi non sarà più figlia unica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: “Ti aspettiamo”. La foto dell’annuncio

Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta e svela già il sesso del bebè: la bellissima foto con il marito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Federica Pellegrini incinta della seconda figlia. La conferma è dolcissima: l'annuncio - Tramite un post sui social, Federica Pellegrini ha confermato l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul web: la Divina è di nuovo incinta. corrieredellosport.it