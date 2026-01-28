Piove annullata la Luminaria di San Costanzo Gli eventi del 29 gennaio

Questa sera a Perugia la tradizionale Luminaria di San Costanzo è stata annullata. La pioggia ha impedito lo svolgimento dell’evento, che era previsto per questa sera. Le autorità comunali e l’Archidiocesi hanno deciso di cancellare la manifestazione per motivi di sicurezza. Nessuna alternativa prevista, quindi la cerimonia si ferma qui.

La Luminaria di San Costanzo annullata a causa della pioggia. Una decisione presa da Comune di Perugia e Archidiocesi. Resta in programma alle 17,30 il rituale che vede le autorità civili insieme all'Arcivescovo presenti alla Basilica di San Costanzo per la tradizionale offerta dei doni votivi alla tomba del santo. Giovedì 29 gennaio, giorno della festa liturgica del Santo, nella basilica a lui intitolata, saranno officiate tre Messe, alle ore 8, 10 e 11.30; nel pomeriggio, alle ore 18, in cattedrale si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo insieme ai vescovi della Metropolia e ai sacerdoti diocesani.

