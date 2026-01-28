La Toscana si sveglia sotto una pioggia incessante. Alberi caduti e fiumi in allerta tengono in apprensione i residenti e le autorità. Le squadre di protezione civile sono al lavoro per monitorare le zone più a rischio, mentre le strade si riempiono di allarmi e chiamate di emergenza. La giornata si prevede difficile, con il maltempo che non dà tregua.

Allerta per tutta la giornata di oggi, 28 gennaio. Numerosi i corsi d’acqua che hanno hanno raggiunto il primo livello di guardia. Forte pioggia anche nei prossimi giorni Firenze, 28 gennaio 2026 – Giornata di intenso maltempo, quella di oggi 28 gennaio, in Toscana. E’ pertanto alta l’attenzione sullo stato dei corsi d’acqua, costantemente monitorati dal sistema regionale di Protezione civile regionale. Le piogge, diffuse e a tratti intense, stanno interessando gran parte del territorio regionale e impongono una vigilanza continua, soprattutto nelle aree già sensibili dal punto di vista idraulico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana

La Toscana si trova sotto una forte ondata di maltempo che porta tanta pioggia e neve.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

