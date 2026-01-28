Pietre d' inciampo per i deportati dai nazifascisti | Così li riportiamo a casa

Questa mattina a Udine sono state posate le prime quattro pietre d’inciampo. Si tratta di piccoli temi di pietra che ricordano cittadini arrestati, deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti. Sono otto in totale le pietre che verranno messe in città, una per ogni persona coinvolta. L’iniziativa mira a riportare alla memoria le storie di chi ha subito la deportazione e a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Sono quattro le vittime ricordate oggi, nella cerimonia a cui hanno partecipato il Comune e le associazioni partigiane. Pirone: "Udine ha pagato un prezzo altissimo" Sono state posate stamattina, a Udine, le prime quattro delle otto pietre d'inciampo dedicate a cittadini arrestati in città, deportati e imprigionati nei campi di lavoro e di sterminio nazisti con la complicità del regime fascista. Un'iniziativa di valore civile e storico, promossa dal Comune, in collaborazione con Anpi, Apo e Aned, con l'obiettivo di "riportare a casa" uomini strappati alle loro famiglie, ai loro affetti e alla loro quotidianità, e restituendo a questi uomini, mai tornati a casa, la loro dignità.

A Brescia sono state inaugurate nuove pietre d’inciampo per ricordare tre persone vittime dei nazifascisti.

Quest'anno a Venezia sono state posate tredici nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine, in memoria delle persone deportate dal nazifascismo.

