Tredici nuove pietre d' inciampo in memoria dei veneziani deportati

Quest'anno a Venezia sono state posate tredici nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine, in memoria delle persone deportate dal nazifascismo. Questi piccoli segni di memoria sono collocati nei luoghi di residenza delle vittime e rappresentano un modo discreto per ricordare il passato e preservare la memoria storica della città. La posa avviene in prossimità della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio.

Tredici nuove Stolpersteine - le pietre d'inciampo in onore delle persone deportate dal nazifascismo - sono state posate quest'anno a Venezia, nei giorni che precedono la giornata della memoria (27 gennaio). Si trovano tra il centro storico, Trivignano e Marghera, in corrispondenza delle porte di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Firenze: 11 nuove pietre d’inciampo in memoria delle vittime della Shoah Leggi anche: Memoria della strage di Cibeno, posate due nuove pietre d’inciampo in centro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La memoria non è un ricordo: è una scelta quotidiana; Verso la Giornata della Memoria, Venezia posa 13 nuove Pietre d'Inciampo; Venezia rinnova la memoria, posate 13 nuove Pietre d’Inciampo in città; Nuove concessioni balneari a Jesolo: contenziosi chiusi – TG Plus NEWS Venezia. Venezia, Trivignano, Marghera: posate 13 nuove Pietre d’Inciampo - Si chiamano Pietre d’Inciampo, perché devono scuotere le coscienze di chi ... genteveneta.it

Pietre d'inciampo, nuove pose a Firenze - Venerdì 16 gennaio alle ore 12 in via Arnolfo 4 ci sarà la cerimonia per la posa delle Pietre d'inciampo in ricordo di Bruno Anichini, Guido Cambi e Carlo Lumini, vittime della retata avvenuta a ... nove.firenze.it

Shoah, a Firenze collocate nuove pietre d'inciampo - Sono state posate stamani in via dei Macci le prime cinque nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine ideate dall'artista tedesco Gunter Demnig in ricordo delle vittime dei campi di sterminio nazisti. msn.com

Negato il cambio di destinazione d'uso a tredici privati titolari di immobili: tra le nuove regole anche i requisiti tecnici e di sicurezza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.