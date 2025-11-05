Premio Nazionale Giustizia e Legalità 2025 | a Pietrastornina la seconda edizione

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Memoria, Legalità e Solidarietà si intrecciano e danno vita anche quest’anno alla Seconda Edizione del Premio NazionaleGiustizia e Legalità 2025”, nato dal Protocollo   Interistituzionale sottoscritto tra l’Ente Culturale” San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti Odv” ed il Circolo Socio Culturale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

