Premio Nazionale Giustizia e Legalità 2025 | a Pietrastornina la seconda edizione
Memoria, Legalità e Solidarietà si intrecciano e danno vita anche quest’anno alla Seconda Edizione del Premio Nazionale “Giustizia e Legalità 2025”, nato dal Protocollo Interistituzionale sottoscritto tra l’Ente Culturale” San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti Odv” ed il Circolo Socio Culturale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
