Picchia le sorelle e le spedisce in ospedale | arrestato un 25enne nel Mantovano

Un uomo di 25 anni è stato arrestato nel Mantovano dopo aver picchiato le sue sorelle e averle mandate in ospedale. Le ragazze erano state trovate con lividi e in stato di shock. La polizia ha intercettato il giovane poco dopo l’aggressione e lo ha portato in caserma. Ora si trova in cella, in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Gazzulo (Mantova), 28 gennaio 2026 – Picchiate dal loro stesso fratello, piene di lividi, impaurite. Per due ragazze pachistane di 20 e 15 anni la fine dell’incubo è arrivata nella tarda serata di ieri, 27 gennaio, quando hanno chiesto aiuto chiamando il 112. La centrale operativa dei carabinieri di Viadana, ricevuta la richiesta di soccorso, ha subito inviato a Gazzuolo una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viadana. I carabinieri, giunti nell’abitazione hanno raggiunto le due sorelle di 20 e 15 anni. Entrambe avevano evidenti lividi e lesioni al volto. In casa c’era anche il fratello, un pachistano 25enne in evidente stato di alterazione psicofisica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

