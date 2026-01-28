Permesso Ztl rincaro del 66% Anche a Cesena erano arrivati i dazi di Trump?

Da cesenatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ztl a Cesena aumenta del 66%, un rincaro che fa discutere i residenti. Lino, residente da più di 50 anni nel centro storico, racconta di aver vissuto sulla sua pelle le difficoltà di trovare posti auto. Ora, con il nuovo aumento dei permessi, la situazione si fa ancora più complicata. La domanda che molti si pongono è se questa decisione possa davvero risolvere i problemi di traffico o solo peggiorare la vita di chi abita in zona.

Scrive Lino: “Sono un residente del centro storico di Cesena da oltre 50 anni e i problemi riguardo ai posti macchina in centro li ho vissuti tutti. All'inizio il permesso Ztl veniva rilasciato solo ai residenti senza garage, dovevi firmare una dichiarazione con eventuale denuncia penale se dichiaravi il falso; poi i permessi sono stati rilasciati a chi svolgeva attività in centro per scarico e carico e infine sono stati rilasciati a tutti i residenti con o senza garage. Credo sia facile capire che i posti macchina non siano sufficienti per tutti i residenti, nel mio caso trovo posto nel parcheggio Osservanza, fare due passi in più non fanno male anche a persone come me che di anni ne ha più di 75.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Permesso Ztl

Tariffe dei rifiuti, quanto si paga a Cesena, Forlì e Ravenna. In Emilia Romagna rincaro del 3% rispetto al 2024

Dietro la marcia indietro di Trump sui nuovi dazi anche i rischi per il finanziamento del debito Usa. “Ritorsioni se l’Ue vende i nostri titoli”

La recente marcia indietro di Donald Trump sui dazi verso l’Europa evidenzia anche i rischi per il finanziamento del debito statunitense, legati alle possibili ritorsioni europee.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Permesso Ztl

permesso ztl rincaro delPermesso Ztl, rincaro del 66%. Anche a Cesena erano arrivati i dazi di Trump?Scrive Lino: Sono un residente del centro storico di Cesena da oltre 50 anni e i problemi riguardo ai posti macchina in centro li ho vissuti tutti. All'inizio il permesso Ztl veniva rilasciato solo a ... cesenatoday.it

permesso ztl rincaro delZtl nel borgo: rebus permessi ai caregiverPermessi dedicati e permessi temporanei, ma a pagamento. La Ztl nel centro storico e borgo San Giuliano sta per ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.