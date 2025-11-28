Separazione delle carriere Camera civile salentina | Rafforza la terzietà del giudice
LECCE - La Camera civile salentina si schiera a favore della riforma costituzionale sull’ordinamento giudiziario che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La posizione è stata deliberata all’unanimità nel corso dell’assemblea straordinaria degli iscritti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
