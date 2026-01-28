Perché Lorenzo Musetti si è ritirato con Djokovic | il punteggio esatto stava dominando

Lorenzo Musetti si è ritirato durante il match contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Era in vantaggio nel terzo set, ma si è fermato al punteggio di 6-4, 6-3, 1-3, con Djokovic che stava giocando bene. Dopo due ore e otto minuti di partita, Musetti ha deciso di abbandonare, lasciando il suo avversario in semifinale. La sua uscita ha sorpreso molti, perché sembrava in buona forma e stava dominando il match.

Amarissimo epilogo per l’Italia nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2026 di tennis: Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro sul punteggio di 6-4 6-3 1-3 15-40 dopo 2 ore ed 8 minuti di gioco. L’azzurro ha accusato dolore alla coscia destra ad inizio terzo set. Lorenzo Musetti ha letteralmente dominato contro il serbo Novak Djokovic nei primi due set, strappando due volte il servizio al serbo nella prima frazione ed in tre occasioni nella seconda partita: l’azzurro era padrone del campo ed il balcanico non aveva soluzioni per contrastarlo. Ad inizio terzo set la doccia fredda: Musetti fa una smorfia e si tocca la coscia destra, subisce il break e chiede l’intervenro del fisioterapista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti stava giocando bene contro Novak Djokovic agli Australian Open, ma all’improvviso ha dovuto fermarsi.

