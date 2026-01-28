Sfortuna Musetti stava dominando Djokovic poi è costretto al ritiro Anche il tennis è diventato a eliminazione fisica

Lorenzo Musetti stava giocando bene contro Novak Djokovic agli Australian Open, ma all’improvviso ha dovuto fermarsi. Il tennista italiano ha accusato un problema muscolare tra la coscia e l’inguine, che lo ha costretto a lasciare il campo e ritirarsi dalla partita. È un colpo duro per lui e anche per il torneo, che diventa sempre più competitivo e difficile.

Molto sfortunato Lorenzo Musetti agli Australian Open. Si è dovuto ritirare per un problema tra la coscia e l’inguine, un problema di natura muscolare. E non poteva può muoversi. Stava giocando benissimo e stava dominando Novak Djokovic ai quarti di finale degli Australian Open. Era due set a zero (6-4 6-3) in una partita quasi senza storia. L’azzurro stava giocando il suo miglior tennis, come al solto vario, fantasioso, denso di gesti spettacolari. Era Djokovic il giocatore che sembrava avere problemi medici, con problemi ai piedi. Dopo il match, il serbo è stato onesto: «È stato il giocatore migliore in campo, meritava di andare avanti, doveva essere lui il vincitore oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

