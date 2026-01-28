Perché la collina di Niscemi sta franando? La spiegazione scientifica di una situazione difficile da tempo

La collina di Niscemi sta lentamente franando. Non si tratta di un problema improvviso, ma di un fenomeno che si protrae da tempo. Le cause sono chiare: il terreno si sta sgretolando a causa di fattori naturali e di interventi umani sbagliati. La situazione richiede interventi rapidi prima che la frana peggiori e metta a rischio case e persone.

Quello che sta accadendo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, non è un evento improvviso o imprevedibile. La città siciliana sta combattendo contro un fenomeno geologico lento ma inesorabile che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie case. Il fenomeno è partito dopo che il ciclone Harry ha scaricato piogge intense sulla Sicilia meridionale, spingendo il governo a dichiarare lo stato di emergenza. La frana si estende per circa 4 chilometri. Il terreno è letteralmente crollato: strade spezzate, crepe nel suolo a forma di arco, abitazioni sull’orlo del precipizio. Per capire perché la terra si muova proprio qui, bisogna guardare cosa c’è sotto i nostri piedi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

