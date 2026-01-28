La moglie di Tony Dallara spiega perché la sua bara era dipinta di blu. Non è stata una scelta casuale, ma un gesto che voleva rendere omaggio a una delle passioni più grandi dell’artista. Patrizia Dallara ha raccontato il motivo in televisione, poco dopo i funerali, spiegando il significato dietro quella decisione.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari La scelta del colore non è stata casuale: la moglie del cantante ha voluto rendere omaggio a una delle più grandi passioni dell’artista, raccontandone il significato in televisione dopo i funerali Tony Dallara è morto il 16 gennaio all’età di 89 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica italiana e nella sua famiglia. Una scomparsa arrivata in modo improvviso, come raccontato dalla figlia Lisa nei giorni successivi. Il cantante si stava riprendendo da un intervento al femore, ma durante il periodo di riabilitazione avrebbe contratto un virus che ne ha aggravato rapidamente le condizioni. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Perché la bara di Tony Dallara era blu, la spiegazione della moglie Patrizia

Approfondimenti su Tony Dallara Blue

Dopo i funerali di Tony Dallara, avvenuti alcuni giorni fa, la moglie Patrizia ha condiviso pubblicamente il motivo della scelta della bara blu.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tony Dallara Blue

Argomenti discussi: Perché la bara di Tony Dallara era blu, la spiegazione della moglie Patrizia; Funerali Tony Dallara, l’addio dell’amico Memo Remigi e il mistero sulla morte; Funerali, la diocesi vieta sciarpe e stendardi: Via la bandiera del Vicenza o la bara non entra in chiesa; Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: una rosa rossa sulla bara, tanti i vip presenti. A rendergli omaggio anche i suoi amati carlini.

Perché la bara di Tony Dallara era blu, la spiegazione della moglie PatriziaLa moglie di Tony Dallara, Patrizia, ha spiegato perché ha scelto il colore blu per la bara del marito. Il cantante è morto a 89 anni lo scorso 16 gennaio. Il motivo riguarda una sua passione e nasce ... fanpage.it

La vedova di Tony Dallara, la bara blu e una morte inaspettataLa bara blu di Tony Dallara, le parole della vedova, il dolore di Patrizia a La volta buona, nessuno pensava sarebbe morto ... ultimenotizieflash.com

Con questo post intendo omaggiare il grande Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, milanese d'adozione, che ci ha lasciato recentemente. Interprete di tanti brani indimenticabili come Romantica, Ghiaccio bollente, Come prima, Bambina bambi facebook

Addio a Tony Dallara. Fu tra i protagonisti della canzone italiana degli anni '50 e '60. Il successo arrivò nel 1957 con "Come Prima", brano che lo fece entrare nella schiera degli 'Urlatori'. Nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" insieme a Renato Rascel. A x.com