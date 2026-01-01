Non sei solo tu | ecco perché gennaio è davvero il mese più lungo dell’anno

Gennaio spesso viene percepito come il mese più lungo dell’anno, segnato dal ritorno alla routine e dalla fine delle festività. Dopo le celebrazioni natalizie, le giornate si allungano e le abitudini si riadattano, rendendo questo periodo particolarmente impegnativo per molti. In questa fase, è normale sentirsi un po’ disorientati, ma con alcune semplici strategie si può affrontare con maggiore serenità.

Passate le festività natalizie, quando le luci si spengono e la routine quotidiana riprende il suo corso, inizia quello che molti considerano il mese più difficile dell’anno: gennaio. Non si tratta solo di una sensazione personale o di un modo di dire. Sebbene sulla carta gennaio abbia la stessa durata di dicembre, entrambi con 31 giorni, mentalmente questo mese sembra non finire mai. Ma per quale motivo? La percezione del tempo è un fenomeno complesso che non dipende soltanto dal calendario. Gennaio porta con sé una serie di fattori che contribuiscono a farlo sembrare interminabile. Dopo settimane di vacanze, pranzi in famiglia, regali e momenti di svago, ad esempio, il ritorno alla quotidianità rappresenta un vero e proprio shock per molte persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

