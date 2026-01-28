Perché è successo cosa ha ottenuto il processo di voto e la reazione furiosa

Bill Belichick non entra nel primo elenco della Hall of Fame, nonostante il suo curriculum ricco di vittorie nel Super Bowl. La decisione ha scatenato proteste tra gli appassionati e gli esperti di football, che si aspettavano il suo inserimento senza problemi. La sua esclusione ha suscitato reazioni furiose e molte critiche nei confronti del processo di voto, considerato troppo severo con uno dei più grandi allenatori di sempre.

2026-01-28 11:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Sembra che avere il maggior numero di vittorie nel Super Bowl nella storia della NFL non sia sufficiente per diventare un Hall of Famer al primo scrutinio di questi tempi! L’affronto di Bill Belichick ha causato indignazione nei circoli del football americano e la maggior parte degli osservatori è rimasta sbalordita dal fatto che il 73enne sia stato trascurato. L’annuncio ufficiale non è previsto prima del 5 febbraio, ma rapporti diffusi negli Stati Uniti hanno rivelato che Belichick non sarà inserito nel suo primo anno di eleggibilità.🔗 Leggi su Justcalcio.com

