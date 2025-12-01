Silvia Toffanin furiosa a Verissimo la brutta reazione ha lasciato il pubblico senza parole | cosa è successo
Nel corso della puntata di ieri di Verissimo, l’atmosfera in studio si è surriscaldata più del previsto. Ospite del talk, Diego Dalla Palma è tornato a parlare delle affermazioni contenute nel suo ultimo libro, in cui racconta di aver pianificato nei dettagli il momento e il modo in cui intende concludere la propria vita. Un tema già delicatissimo che, affrontato davanti alle telecamere e sotto lo sguardo attento di Silvia Toffanin, ha generato un confronto acceso e, a tratti, sorprendente. Il pubblico si è trovato così di fronte a un botta e risposta che ha lasciato tutti senza parole, complice una reazione particolarmente dura della conduttrice. 🔗 Leggi su Donnapop.it
