Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026

A inizio 2026, i pensionati devono fare attenzione alle scadenze. Entro il 28 febbraio, devono inviare all’Inps la dichiarazione dei redditi, il modello Red, per aggiornare la loro situazione reddituale. Questa è la prima grande scadenza dell’anno, importante per non perdere eventuali benefici o prestazioni.

Nel primo scorcio del 2026 sono in arrivo importanti scadenze relative alla previdenza. Oltre alla Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per l'aggiornamento dell'Isee, il 28 febbraio è una data da segnare sul calendario per diverse categorie di pensionati: scade infatti il termine per inviare all'Inps la dichiarazione della situazione reddituale, meglio conosciuta come modello Red.

Nel 2026, le scadenze per la Certificazione Unica dei redditi si presentano con alcune novità.

