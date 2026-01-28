Pensionati le prime scadenze in arrivo nel 2026
A inizio 2026, i pensionati devono fare attenzione alle scadenze. Entro il 28 febbraio, devono inviare all’Inps la dichiarazione dei redditi, il modello Red, per aggiornare la loro situazione reddituale. Questa è la prima grande scadenza dell’anno, importante per non perdere eventuali benefici o prestazioni.
Nel primo scorcio del 2026 sono in arrivo importanti scadenze relative alla previdenza. Oltre alla Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per l'aggiornamento dell'Isee, il 28 febbraio è una data da segnare sul calendario per diverse categorie di pensionati: scade infatti il termine per inviare all'Inps la dichiarazione della situazione reddituale, meglio conosciuta come modello Red. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
