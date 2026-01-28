Una partita Iva del Pavese si rivolge a noi per trovare una strada per uscire dal sovraindebitamento. Con anni di esperienza nel commercio di elettronica alle spalle, ora cerca di ristrutturare i suoi debiti e ripartire. La sua storia rappresenta un esempio di come il concordato minore possa aiutare chi si trova in difficoltà.

Pillitteri Questa settimana ci occupiamo di una partita Iva che mi scrive dal Pavese. Alle spalle ha una lunga esperienza come commerciante nell’elettronica. Poi le attività sono entrate in crisi. E per fare fronte ai debiti sviluppati, soprattutto sul fronte tributario, ha dovuto vendere le sue proprietà immobiliari. Oggi è un libero professionista nell’ambito della consulenza nel marketing. Ma si ritrova sul groppone ancora un’esposizione con l’Agenzia di circa 150.000 euro. E, tra rateizzazioni e rottamazioni, il suo equilibrio finanziario è divenuto molto critico nonostante un reddito annuo di 50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Partite Iva, battere il sovraindebitamento col concordato minore

Approfondimenti su Partite Iva Italia

Le partite IVA rappresentano una componente importante del sistema economico italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Partite Iva Italia

Argomenti discussi: Partite Iva, battere il sovraindebitamento col concordato minore; Inflazione, chi paga il fiscal drag. Più colpiti pensionati e partite Iva; Guardiola ha perso la bacchetta magica: colpe e attenuanti, la crisi del City.

Partite Iva, strategie concrete per tagliare il carico fiscale evitando gli errori più comuni di gestioneLa gestione di un’attività con partita Iva richiede controllo costante di costi, margini e scadenze fiscali. Il primo passo è scegliere il regime corretto: ... assodigitale.it

Sciarpa da cerimonia effetto lurex > SOLO PER PARTITE IVA - SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA - facebook.com facebook

Il canone RAI speciale interessa le partite IVA anche nel 2026: cos'è, chi paga e chi no Un focus su soggetti obbligati e importi dovuti per l'abbonamento alla TV - Tasse / Pubblico, Agenzia delle Entrate x.com