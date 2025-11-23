Basta un' Italia in tono minore per battere il Cile | finisce 34-19

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova si chiude il novembre internazionale con la seconda vittoria, firmata dalle doppiette di Di Bartolomeo e Ioane e dalla meta di Capuozzo. Divario enorme, ma troppi errori individuali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

basta un italia in tono minore per battere il cile finisce 34 19

© Gazzetta.it - Basta un'Italia in tono minore per battere il Cile: finisce 34-19

Altri contenuti sullo stesso argomento

basta italia tono minoreBasta un'Italia in tono minore per battere il Cile: finisce 34-19 - A Genova si chiude il novembre internazionale con la seconda vittoria, firmata dalle doppiette di Di Bartolomeo e Ioane e dalla meta di Capuozzo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Basta Italia Tono Minore