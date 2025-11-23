Basta un' Italia in tono minore per battere il Cile | finisce 34-19
A Genova si chiude il novembre internazionale con la seconda vittoria, firmata dalle doppiette di Di Bartolomeo e Ioane e dalla meta di Capuozzo. Divario enorme, ma troppi errori individuali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Uno dei simboli più iconici delle feste: basta scuoterle ed è subito magia. Quale palla di Natale ti rappresenta di più? Diccelo nei commenti! ? #LidlItalia #MakeChristmasASeasonOfValue #DiscoverTheValueOfChristmas - facebook.com Vai su Facebook
Euro Pisilli non basta, l'Italia Under 21 si butta via: la Polonia rimonta dall'83' all'86' e vince 2-1 Vai su X
Basta un'Italia in tono minore per battere il Cile: finisce 34-19 - A Genova si chiude il novembre internazionale con la seconda vittoria, firmata dalle doppiette di Di Bartolomeo e Ioane e dalla meta di Capuozzo. Lo riporta msn.com