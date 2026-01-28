Parolin sulla crisi di Casa Sollievo | Stiamo tentando in tutti i modi di risolvere il problema

Il problema di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo non si risolve facilmente. Parolin ha dichiarato che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per cercare una soluzione. L’ospedale, che ha un ruolo importante sia per la Regione Puglia che per la Santa Sede, resta al centro di molte preoccupazioni. La situazione sembra ancora complessa e richiede interventi concreti.

Il segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, si è espresso sulla crisi finanziaria dell'ospedale di San Giovanni Rotondo Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo resta un nodo cruciale tanto per la Regione Puglia quanto per la Santa Sede, ente morale dell'ospedale di San Pio. Delle difficoltà finanziarie e della ‘pax’ momentanea sottoscritta tra la direzione generale e le organizzazioni sindacali di medici e lavoratori, se n'è parlato ampiamente. Restano in piedi le rivendicazioni del Dg Gino Gumirato, mentre il corpo dipendenti non abbandona la trincea a difesa dell'attuale contratto di lavoro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Casa Sollievo Parolin su Casa Sollievo: "Stiamo tentando in tutti i modi di risolvere il problema" Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza rimane complessa, con la Regione Puglia ancora in prima linea. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Casa Sollievo Argomenti discussi: 25 anni di Osservatorio for Independent Thinking, Parolin ai giovani: Non temiate il fallimento; Parolin: allentare le tensioni tra Europa e Stati Uniti; Parolin: le tensioni fra Trump ed Europa aggravano il clima internazionale; Cardinale Parolin, grande preoccupazione per la tragedia infinita in Iran. Parolin su Casa Sollievo: Stiamo tentando in tutti i modi di risolvere il problemaIl segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, si è espresso sulla crisi finanziaria dell'ospedale di San Giovanni Rotondo ... foggiatoday.it Vaticano, il segretario di Stato Parolin: «Iran, tragedia infinita. Com’è possibile accanirsi contro il proprio stesso popolo?»Il cardinale: «In Venezuela abbiamo tentato di evitare uno spargimento di sangue, ora speriamo nella democratizzazione. Groenlandia? Non sono accettabili soluzioni di forza » ... roma.corriere.it la Repubblica. . Un giovane paziente di 28 anni, residente in provincia di Foggia e affetto da sordità bilaterale profonda, è stato il primo paziente di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, al quale è stato applicato l'impianto cocleare multican - facebook.com facebook San Giovanni Rotondo, a Casa Sollievo impiantato il primo orecchio bionico «intelligente» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.