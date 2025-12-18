Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione

La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza rimane complessa, con la Regione Puglia ancora in prima linea. La situazione si aggrava mentre le decisioni sul futuro dell’ospedale sembrano dipendere da scelte politiche e amministrative, lasciando in sospeso il destino di un presidio fondamentale per la salute e il benessere della comunità. La responsabilità e le responsabilità si intrecciano in un contesto delicato e cruciale.

SQUARCELLA Casa Sollievo, SHC lancia l’allarme: “Crisi prevedibile, rischio fuga dei giovani medici” - Secondo il sindacato, le criticità economiche e organizzative della struttura sarebbero emerse da tempo, così come sarebbe stato già delineato il percorso verso il cambio di contratto collettivo dal p ... statoquotidiano.it

Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello “a metà” tra pubblico e privato - 1) Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello “a metà” tra pubblico e privato Ogni volta che Casa Sollievo della Sofferenza finisce al centro di una crisi, il dibattito si incanala quasi ... statoquotidiano.it

