Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione
La crisi di Casa Sollievo della Sofferenza rimane complessa, con la Regione Puglia ancora in prima linea. La situazione si aggrava mentre le decisioni sul futuro dell’ospedale sembrano dipendere da scelte politiche e amministrative, lasciando in sospeso il destino di un presidio fondamentale per la salute e il benessere della comunità. La responsabilità e le responsabilità si intrecciano in un contesto delicato e cruciale.
Sulla crisi di Casa Sollievo della Sofferenza il cerino è rimasto nelle mani della Regione Puglia, giacché, come ha detto Donato Menichella, segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Ospedalieri, il Dg Gino Gumirato avrebbe deciso di intervenire sui contratti dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Odile nelle mani di Ettore? Crisi in GMM e guerra di nervi
Leggi anche: Casa Sollievo: lavoratori e medici non vogliono pagare la crisi, il prefetto convoca Gumirato e i sindacati
Il cerino della crisi di Casa Sollievo resta nelle mani di Santa Regione - La Regione Puglia ha iniettato nelle casse della fondazione ben 265 milioni di euro negli ultimi tre anni. foggiatoday.it
SQUARCELLA Casa Sollievo, SHC lancia l’allarme: “Crisi prevedibile, rischio fuga dei giovani medici” - Secondo il sindacato, le criticità economiche e organizzative della struttura sarebbero emerse da tempo, così come sarebbe stato già delineato il percorso verso il cambio di contratto collettivo dal p ... statoquotidiano.it
Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello “a metà” tra pubblico e privato - 1) Casa Sollievo, oltre la vertenza: la crisi di un modello “a metà” tra pubblico e privato Ogni volta che Casa Sollievo della Sofferenza finisce al centro di una crisi, il dibattito si incanala quasi ... statoquotidiano.it
Il gruppo è già proprietario delle multisala Romano, Eliseo e Nazionale: «Una sfida alla crisi di pubblico» - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.