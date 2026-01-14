Punti nascita la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie Montevarchi sotto la soglia dei 500 parti

In Toscana, il numero di nascite diminuisce, come nel resto d’Italia, portando a una riduzione dei punti nascita autorizzati. La regione chiede al Governo di rivedere le soglie attuali, considerate ormai troppo basse, per garantire servizi adeguati e sostenibili. A Montevarchi, il numero di parti è sotto la soglia di 500, evidenziando la necessità di aggiornare i parametri per rispondere alle mutate dinamiche demografiche.

Punti nascita, Poggibonsi e Montepulciano a rischio chiusura. La Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie - Nascono meno bambine e bambini – in Toscana come in Italia, ovunque nel Paese – e soglie e parametri che autorizzano l’apertura di punti nascita andrebbero dunque rivisti. radiosienatv.it

Punti nascita, la Regione chiede di abbassare la soglia dei nuovi nati per gli ospedali, compreso quello della Gruccia - Leggermente sotto la soglia dei 500 richiesta per il mantenimento dei punti nascita nei presidi ospedalieri. valdarnopost.it

Dopo il primo confronto in Commissione con l’assessora Monni, interviene il vicepresidente della Commissione Sanità Enrico Tucci. Al centro: riforma strutturale del sistema, punti nascita, con Le Scotte di Siena sotto le mille nascite, e cure per l’autismo facebook

