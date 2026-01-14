Punti nascita la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie Montevarchi sotto la soglia dei 500 parti

In Toscana, il numero di nascite diminuisce, come nel resto d’Italia, portando a una riduzione dei punti nascita autorizzati. La regione chiede al Governo di rivedere le soglie attuali, considerate ormai troppo basse, per garantire servizi adeguati e sostenibili. A Montevarchi, il numero di parti è sotto la soglia di 500, evidenziando la necessità di aggiornare i parametri per rispondere alle mutate dinamiche demografiche.

Nascono meno bambine e bambini – in Toscana come in Italia, ovunque nel Paese – e soglie e parametri che autorizzano l’apertura di punti nascita andrebbero dunque rivisti. Non possono più essere quelle di dieci anni fa, quando la natalità era ben diversa. L’appello al Governo nazionale, arriva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

