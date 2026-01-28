Pandev crede nel Napoli | Con McTominay e Conte può battere il Chelsea

Goran Pandev è convinto che il Napoli possa superare il Chelsea in Champions. L’ex attaccante macedone ha detto che con McTominay e l’esperienza di Conte in panchina, la squadra ha le carte in regola per passare il turno. Pandev ha vissuto la competizione in tutte le sue sfumature e ora si dice fiducioso per il futuro del club partenopeo.

Goran Pandev la Champions l'ha vissuta in ogni sua declinazione: l'ha vinta, l'ha sofferta, l'ha sfiorata. Era in campo il 22 maggio 2010 nella notte di Madrid con l'Inter, «il momento più alto della mia carriera», ma anche ventidue mesi dopo a Stamford Bridge, quando il Napoli uscì contro il Chelsea dopo aver «meritato il passaggio del turno». Un vissuto che rende il suo sguardo particolarmente autorevole sul presente europeo. Lo racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che ha intervistato l'ex attaccante macedone partendo proprio dai ricordi di una carriera da 146 gol in 664 partite.

