PAGELLE e TABELLINO Monaco-Juventus 0-0 | Yildiz non accende la luce Conceicao impalpabile

Questa sera i bianconeri chiudono il girone di Champions League senza vittorie, dopo uno 0-0 sul campo del Monaco. Yildiz e Conceicao non sono riusciti a fare la differenza, lasciando le squadre a mani vuote. La Juventus termina il primo turno senza passare il turno e ora si prepara già alla prossima stagione europea.

Voti, top e flop del match del ‘Louis II’ di Montecarlo, valido per l’ultima giornata della prima fase della Champions League. Spalletti in bianco: la ‘Vecchia Signora’ giocherà i playoff Conceicao non brilla (Ansa) – Calciomercato.it Le pagelle di Monaco-Juve: McKennie tuttofare, Balogun spina nel fianco. MONACO TOP: Balogun 7 – Spina nel fianco per la difesa bianconera, innesca un duello senza esclusioni di colpi con Bremer. Mette il brasiliano alle strette, dando sempre un punto di riferimento per i compagni di squadra. Freddo davanti a Perin, ma la rete viene annullata per una spinta su Kelly. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Monaco-Juventus 0-0: Yildiz non accende la luce, Conceicao impalpabile Approfondimenti su Monaco Juventus PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Juventus 1-0: Yildiz non basta, Perin colpevole Ecco il testo richiesto: Analisi del match tra Cagliari e Juventus, terminato 1-0 per i sardi. Fiorentina-Juventus pagelle di Fantozzi: Vlahovic, Spalletti e McKennie 4, Conceicao unica luce Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Monaco Juventus Argomenti discussi: Como-Torino 6-0, pagelle e tabellino: la squadra di Fabregas dilaga; Game, set and match! Vinicius e Mbappé show per il 6-1 al Monaco; Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Spalletti (7,5) qualifica i bianconeri ai playoff di Champions League. E domenica c'è il Napoli; Juventus-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: David e Yildiz letali, Thuram scatenato, Locatelli super, disastro Juan Jesus, per Giovane e Lukaku esordio sbiadito. Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook #Monaco- #Juventus, le formazioni ufficiali x.com

