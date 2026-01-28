Operazione antidroga ad Avellino era una rete capillare estesa sul territorio campano

Gli agenti della polizia hanno smantellato una rete di spaccio molto estesa in tutta la provincia di Avellino. Il 19 dicembre il giudice Fabrizio Finamore ha condannato alcuni membri dell’organizzazione, confermando che si trattava di un sistema ben organizzato e radicato sul territorio campano. L’operazione è stata il risultato di indagini approfondite che hanno portato all’arresto di diversi sospetti e alla confisca di ingenti quantità di droga.

Il 19 dicembre scorso, il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Napoli, Fabrizio Finamore, ha concluso il processo con rito abbreviato emettendo una sentenza che ha delineato con chiarezza la portata e la struttura di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Il gruppo, attivo principalmente nel commercio di cocaina, hashish e marijuana, era capeggiato da Americo Marrone, il quale, sebbene detenuto, riusciva a coordinare le operazioni illecite dal carcere. L’operazione, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Avellino con il supporto della Sezione Antidroga.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sei persone sono state sottoposte a misure cautelari nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Avellino, su disposizione della DDA di Napoli.

