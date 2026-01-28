Open Day all' Istituto Falco di Capua | due giorni tra innovazione creatività e tradizione

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, l’Istituto

Bellissima iniziativa quella che attende i visitatori del prestigioso Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico di Capua “Giulio Cesare Falco” sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. “Open day in allegria. Un viaggio tra innovazione, creatività e tradizione”, questo il nome dell’iniziativa, avrà inizio sabato 31 gennaio alle ore 15.00 e si protrarrà fino alle 18.00. Per il primo giorno previsti i seguenti eventi: Virtual Falco: studia con la realtà aumentata – Esperienza immersiva tra tecnologia e apprendimento; Vola con il Falco: dimostrazione di volo con i droni – Scopri le potenzialità del volo intelligente; Internazionalizzazione con e Twinning.🔗 Leggi su Casertanews.it

L'Open Day dell'Istituto Paidéia di Capua ha riscosso un positivo riscontro, offrendo agli ospiti un'occasione di conoscere da vicino le attività e l'ambiente scolastico.

