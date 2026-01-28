Olimpiadi Milano-Cortina perché se ne parla così poco?

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’evento si terrà dal 6 febbraio, ma l’attenzione generale sembra essere poca. Molti si chiedono perché se ne parli così poco, considerando che si tratta di una delle più grandi manifestazioni sportive dell’anno. Intanto, gli ultimi preparativi sono in corso e gli atleti si stanno già allenando in vista delle gare.

Milano, 28 gennaio 2026 – Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono alle porte, con l’apertura dei Giochi Olimpici prevista per venerdì 6 febbraio. Eppure sembrano distanti anni luce. Regnano apatia, indifferenza, disinteresse. E anche i grandi media nazionali, pur provandoci, non riescono a trasmettere entusiasmo, coinvolgere la popolazione, porre l’accento sull’importanza storica dell’evento. Un gran peccato che se ne stia parlando solo nelle ultime ore e non per qualcosa a tema sportivo o sociale, bensì per l’arrivo degli agenti ICE in Italia ( leggi qui ). Noi de ilfaroonline.it, tuttavia, siamo impegnati nel racconto della vigilia e racconteremo i Giochi passo dopo passo, gara dopo gara, medaglia dopo medaglia ( leggi qui ).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

