Bollette 2026 | addio al bonus più amato da tutti e perché se ne parla poco

Nel contesto dell'aumento dei costi energetici, le bollette del 2026 segnano una svolta con l'eliminazione del bonus più popolare. Nonostante le numerose misure di sostegno adottate negli ultimi anni, questa novità passa in secondo piano, lasciando molte famiglie incerte sul futuro dei propri consumi e delle proprie spese energetiche.

Negli anni segnati dal caro energia, lo Stato è intervenuto più volte per sostenere le famiglie italiane alle prese con aumenti record di luce e gas. Tra le misure più apprezzate c’è stato il contributo straordinario da 200 euro, che ha ampliato in modo significativo la platea dei beneficiari del bonus bollette. Un aiuto concreto, semplice da ottenere e automatico. Ma destinato a finire. Dal 1° gennaio 2026, infatti, questa agevolazione non sarà più in vigore e il sistema tornerà alle regole ordinarie, molto più restrittive rispetto a quelle applicate nel 2025. Il contributo straordinario da 200 euro: perché è stato introdotto. Thesocialpost.it

Bonus bollette 2026: 1226 euro all’anno risparmiati!

