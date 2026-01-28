Nuovo fabbricato in adiacenza alla vecchia pajara | sequestrato il cantiere

I carabinieri del nucleo forestale di Gallipoli hanno messo i sigilli a un cantiere in località Malaspina, vicino alla vecchia “pajara”. Gli agenti hanno sequestrato l’area, che si trovava in costruzione, per verificare eventuali irregolarità. Al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni ufficiali del sequestro.

Intervento dei carabinieri del nucleo forestale di Gallipoli in località Malaspina, agro di Alliste. È stato accertato che le opere erano carenti sia del titolo edilizio sia dell’autorizzazione paesaggistica ALLISTE – I carabinieri del nucleo forestale di Gallipoli hanno sequestrato un’area di cantiere in località Malaspina, agro di Alliste. Si tratta dell’ennesimo intervento nell’ambito dell’operazione “Another Brick” che, avviata nella primavera del 2024, ha inasprito l’azione di contrasto agli abusi nel basso Salento grazie alla ricognizione effettuata dall’alto con l’elicottero. Il proprietario del fondo, nonché esecutore dei lavori, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione del Testo unico dell’edilizia e dell’urbanistica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Alliste Malaspina

Nelle operazioni di controllo sull'urbanistica a Milano, è stato sequestrato un nuovo cantiere nel cuore di Brera.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alliste Malaspina

Nuovo fabbricato in adiacenza alla vecchia pajara: sequestrato il cantiereIntervento dei carabinieri del nucleo forestale di Gallipoli in località Malaspina, agro di Alliste. È stato accertato che le opere erano carenti sia del titolo edilizio sia dell’autorizzazione paesag ... lecceprima.it

La galleria commerciale al piano terra. Ampi spazi, accesso attraverso un porticato coperto che perimetra i negozi, 36 parcheggi pubblici a servizio ed aree verdi rendono il nuovo fabbricato L7 di Parco Bellaria la realizzazione più funzionale e completa, non s facebook