Milano sequestrato un altro cantiere
Nelle operazioni di controllo sull'urbanistica a Milano, è stato sequestrato un nuovo cantiere nel cuore di Brera. L'intervento si inserisce in un'indagine più ampia sulle pratiche edilizie irregolari, coinvolgendo due palazzi in fase di costruzione nella prestigiosa zona centrale della città.
Nuovo sequestro nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica. Questa volta riguarda il cantiere di due palazzi in costruzione in pieno centro, nell'elegante zona Brera. Precisamente in via Anfiteatro al civico 7, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani. Si tratta di un complesso residenziale di lusso (progetto dell'Impresa Rusconi, firmato dall’architetto Marco Cerri con Studio ArchiMI), su un'area rimasta vuota dal 2006 in seguito alla demolizione di un palazzo settecentesco. A eseguire il sequestro è il Nucleo Pef della Guardia di Finanza, su ordine del gip Mattia Fiorentini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
