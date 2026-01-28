Nuovo Congedo parentale 2026 tempi e modalità di richiesta alla scuola non cambiano

La scuola conferma che per il nuovo congedo parentale del 2026 i tempi e le modalità di richiesta restano gli stessi di sempre. Le modifiche legislative non cambiano la procedura, quindi genitori e scuole non devono adeguarsi a nuove regole. La legge ha modificato altri aspetti, ma per quanto riguarda la richiesta, tutto resta invariato.

Le modifiche all'utilizzo del congedo parentale, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, non intervengono su tempi e modalità della richiesta, che rimangono inalterati. Nulla è stato modificato da questo punto di vista. Le scuole adottano le modalità più celeri e semplici per l'organizzazione interna, di solito la domanda tramite registro elettronico e la risposta nella mail del docente.

