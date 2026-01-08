A partire dal 2026, la legge di Bilancio introduce modifiche ai congedi parentali e ai congedi per malattia dei figli, ampliando le possibilità di fruizione per i genitori. Le novità riguardano la durata dei giorni di malattia, le indennità e i limiti d’età, contribuendo a un quadro più flessibile e sostenibile per le famiglie italiane. Queste modifiche rappresentano un aggiornamento importante nel panorama delle politiche di supporto familiare.

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune novità sui congedi parentali e sui congedi per malattia dei figli, allargando l’arco temporale di fruizione dei benefici da parte dei genitori. Si estende a 14 anni l'età del figlio per il congedo facoltativo assicurato a entrambi i genitori (prima era 12 anni) e raddoppiano i giorni di malattia per i figli, da 5 a 10 all'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Congedo parentale per figli fino a 14 anni, si cambia: più giorni e nuovi incentivi. Le novità in Manovra

Leggi anche: Manovra, come cambiano congedo parentale e “bonus mamme”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati congedo parentale e bonus mamme; Congedi parentali, nuove regole dal 2026. Si potranno chiedere fino ai 14 anni dei figli; Manovra di bilancio 2026: tutte le misure in arrivo per famiglie e imprese; Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio.

Congedo parentale, cambiano le regole dal 2026: durata dei giorni di malattia, indennità e nuovi limiti d’età - La legge di Bilancio 2026 ha introdotto alcune novità sui congedi parentali e sui congedi per malattia dei figli, allargando l’arco temporale di fruizione ... fanpage.it