Nuova Ferrari | debutto senza guai Red Bull va McLaren si fa attendere

La nuova Ferrari ha fatto il suo debutto a Barcellona senza problemi, riuscendo a confrontarsi solo con la Red Bull. Le condizioni meteo hanno spinto gli altri team a non rischiare e a rimanere ai box. La monoposto italiana si mostra già competitiva, mentre le altre scuderie restano in attesa di capire quando potranno scendere in pista con le loro vetture.

Andasse sempre così, non sarebbe male! Nel senso che ieri in pista a Barcellona la nuova Ferrari ha duellato soltanto con la Red Bull . Scherzi a parte, le insidie del meteo hanno convinto gli altri team ad evitare l’impatto con l’asfalto catalano. La McLaren, che come la Rossa doveva esordire, ha preferito rinviare. Morale: sul tracciato, anche sotto la pioggia, si sono visti appena quattro piloti. Leclerc, Hamilton, Verstappen e Hadjar. Niente guai. Impossibile trarre auspici “profetici” da una simile sessione di test. Tra l’altro la bizzarra trovata delle “porte chiuse” serve giusto ad alimentare un mistero fine a se stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

