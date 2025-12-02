Nuoto partenza lanciata per l’Italia nel day-1 degli Europei in vasca corta | un oro e tre podi a Lublino

Calato il sipario sulla prima giornata di semifinali e finali degli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri a Lublino (Polonia), un day-1 in cui l’Italia ha fatto la voce grossa, conquistando tre medaglie (1 oro e 2 argenti) e svettando così nel medagliere a preceder la Germania (1-1-0) e la Gran Bretagna (1-0-1). STAFFETTE SCATENATE – Imprendibili gli azzurri nella 4×50 stile libero maschile. Un quartetto col lancio a 20?88 di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri a fare il break in 20?56 e il debuttante Giovanni Guatti a prendersi la scena in 20?67 con uno stacco a 0?03. Thomas Ceccon ha completato l’opera da campione in 20?79. 🔗 Leggi su Oasport.it

