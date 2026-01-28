Nota informativa sulla gestione dei casi particolari nelle prove INVALSI 2025 2026 Scarica la bozza

In vista delle prove INVALSI 2025-2026, l’Istituto nazionale di valutazione ha pubblicato una bozza con le indicazioni su come gestire i casi particolari. Le scuole e i docenti potranno così seguire le regole per tutelare gli studenti e garantire che tutto si svolga nel rispetto delle norme. La scheda si rivolge a chi organizza le prove, per assicurare che nessuno venga penalizzato per situazioni specifiche.

La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Guida ebook + consulenza di gruppo 30 Gennaio ore 16:00 – 17:00. Solo 5 posti I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su INVALSI Prove Osservatori esterni prove Invalsi 2026: avvisi USR con scadenza entro il 13 gennaio. NOTA Docenti con supplenze brevi, come si valuta il servizio nelle GPS 2026. Scarica la BOZZA Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, si è discusso di come viene valutato il servizio dei docenti con supplenze brevi nelle GPS 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su INVALSI Prove Argomenti discussi: Gestione Informativa Digitale e Modelli Linguistici: governo del dato e decisioni nel costruito; USMIA CARABINIERI – DIPARTIMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO; Fondi PSR bloccati, la Regione Campania interviene sul caso GAL Serinese Solofrana; Stadio Frogheri: dal Comune 391.962,87 euro per la gestione della Nuorese calcio. NOTA INFORMATIVA NR.5/2026 Sul sito ufficiale della manifestazione, ovvero www.pistoia-abetone.net, è stato pubblicato il Regolamento della gara. Con le seguenti precisazioni: 1) la ratifica del cambio di percorso nell'ultimo tratto viene UFFICIALIZZATA; 2 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.